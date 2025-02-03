Прокуратуры вернула ямальчанке пенсионные накопления с процентами

Прокуратура Тазовского района провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении ее пенсионных прав.

Установлено, что в 2017 году пенсионные накопления женщины без ее согласия переведены в АО «Негосударственный пенсионный фонд «Будущее». При этом договоры с указанной организацией она не заключала, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе окружной прокуратуры.

Прокуратура района обратилась с иском в суд о признании договора об обязательном пенсионном страховании недействительным, а также применении последствий недействительности сделки путем передачи предыдущему страховщику по обязательному пенсионному страхованию средства пенсионных накоплений в размере 110 тыс. рублей и процентов за неправомерное пользование средствами в размере 22 тыс. рублей.

Судом требования удовлетворены.

Исполнение судебного решения контролируется прокуратурой.

Тазовский, Елена Васильева

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