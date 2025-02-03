В России создают атлас-справочник Арктической зоны

Ученые РПГУ им. А.И. Герцена приступили к работе над атласом-справочником Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) с элементами профессиональной ориентации, который в первую очередь будет ориентирован на школьников. Об этом сообщил ТАСС доктор географических наук, декан факультета географии Дмитрий Субетто.

«В настоящее время начата совместная работа географов и картографов, экологов и биологов, коллег из института народов Севера. Атлас станет неотъемлемой частью учебно-образовательного процесса, научно-исследовательской деятельности в рамках научно-образовательного кластера РГПУ им. А.И. Герцена «Арктика», – рассказал Субетто, уточнив, что работы будут вестись два года.

Атлас даст комплексное представление о российской Арктике: границах, природе, погоде, животном мире и растительности. Раздел по социально-экономической географии расскажет о городах и поселках, населении и коренных народах Севера, полезных ископаемых и предприятиях, уточняет ТАСС.

Расширить знания об Арктике

Специальный раздел будет посвящен историко-культурному и природному наследию арктических регионов, уточнили в университете.

«Особенность атласа состоит в наличии пояснительных текстов, иллюстраций и методике информационного наполнения. Главный инструмент – это, конечно, карты, которые всегда интересно изучать. Для того, чтобы построить карты, нужно систематизировать большой объем актуальных статистических данных», – отметил собеседник агентства.

В РГПУ им. А.И. Герцена уверены, что благодаря атласу школьники получат полную информацию «о колоссальном потенциале Арктике, актуальных вызовах и перспективных направлениях экономического развития». «Сделать правильный выбор профессии – задача не из легких. Успешно решить ее поможет знание о науке и культуре, промышленности и социальной сфере, экологии и туризме в Арктике», – считает Субетто.

В вузе течение нескольких лет идет реализация учебной программы «Арктиковедение», по которой готовится к изданию соответствующий учебно-методический комплекс. Ежегодно проводится олимпиада школьников «Лицом к Северу» совместно с Комитетом по делам Арктики и Русским географическим обществом. Ведутся совместные научные исследования с Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом, Кольским научным центром РАН, Северо-Восточным федеральным университетом им. М. К. Аммосова и рядом других научных и образовательных организаций.

Как сообщили в РГПУ им. А. И. Герцена, на базе университета создается научно-образовательный кластер «Арктика», направленный на развитие научных исследований и образовательных программ для арктического региона. Кластер объединит усилия государственных, образовательных и научных учреждений для решения актуальных задач, связанных с освоением и сохранением уникальных арктических территорий.

К созданию кластера подключено несколько учебных и научных подразделений вуза на базе факультета географии, института народов Севера, факультета биологии и института физики. Одной из ключевых целей кластера станет создание интегрированной системы образования, которая будет готовить специалистов, способных эффективно работать в условиях Крайнего Севера. В рамках кластера планируется обновление образовательных программ с учетом специфики региона, его климатических условий и экономических возможностей. Подготовка кадров планируется в области комплексного географического анализа, экологии, геологии, биологии и информационных технологий.

Салехард, Елена Васильева

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