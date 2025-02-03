Вахтовик пытался зарезать своего коллегу

На Ямале вахтовик из Псковской области пытался зарезать своего коллегу.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 1 февраля 2025 года в Новом Уренгое в общежитии двое рабочих-вахтовиков вступили в конфликт. Мужчина 2002 года рождения нанес ножом не менее трех ударов в область живота и шеи своему коллеге.

Довести свой преступный умысел, направленный на убийство 49-летнего мужчины, подозреваемый не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку его действия были пресечены свидетелями преступления, а потерпевший своевременно доставлен в больницу. Подозреваемый задержан.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании меры пресечения.

Салехард, Елена Васильева

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