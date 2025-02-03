Артюхов и Новак обсудили развитие Ямала и юбилей Нового Уренгоя

Глава Ямала Дмитрий Артюхов и зампред правительства России Александр Новак обсудили в Москве развитие округа и то, как будет отмечаться пятидесятилетие газовой столицы.

Дмитрий Артюхов сообщил Новаку, что Ямал, несмотря на санкционное давление, продолжает развиваться. Макроэкономические индикаторы региона по итогам 2024 года характеризуются положительной динамикой: реальные объемы промышленного производства увеличились почти на 6% по сравнению с 2023 годом за счет стабильной ситуации в нефтегазовом секторе, объем инвестиций в основной капитал ожидается не ниже порядка 1,5 трлн рублей, растут показатели потребительского рынка, устойчиво развивается сектор жилищного строительства.

Кроме того, Ямал сохраняет лидирующие строчки всероссийских рейтингов по различным экономическим показателям: валовому региональному продукту, объему промышленного производства на душу населения. Они минимум в 10 раз превышают среднероссийские. Это говорит об устойчивом развитии экономики, что напрямую влияет на качество жизни северян, развитие инфраструктуры.

Также губернатор подробно рассказал Новаку как председателю оргкомитета юбилея, о подготовке к празднованию пятидесятилетия Нового Уренгоя. Мероприятия, приуроченные к годовщине, уже стартовали. Всего их будет более 150, а ключевые намечены на сентябрь 2025 года.

«В Новом Уренгое развернуто строительство целого ряда крупных и уникальных объектов. Все они возводятся в хорошем темпе, первые из них сдадим уже в этом году. Все они станут добрым напоминанием о большом полувековом юбилее и будут служить жителям долгие годы. Все они возводятся при поддержке компаний ТЭК. Мы благодарны им за включенность. Одновременно спланировали программу мероприятий так, чтобы праздник жители и гости города чувствовали весь год. Это концерты лучших исполнителей и постановки известных на всю страну театральных трупп, всероссийские спортивные соревнования. Центральным событием юбилея станет День работника нефтяной и газовой промышленности, который совпадает с Днем города, пригласим на праздник ветеранов-первопроходцев, чтобы поблагодарить их за труд: город, построенный среди тундры и болот развивается и растет, а местные предприятия – обеспечивают энергетическую мощь России», – отметил Дмитрий Артюхов.

Глава региона рассказал, что для будущих объектов определены названия: мини-футбольная арена будет называться «Факел-ареной», променад – галереей «Уренгой», культурный центр – «Арт-центром «ГАЗ». В последнем учреждении уже приступили к оформлению юрлица и формированию штата. Востребованным специалистам, которые приедут на работу из других регионов страны или иных муниципалитетов округа, частично компенсируем аренду жилья первые два года после трудоустройства в размере до 25 тысяч рублей в месяц.

Общая площадь арт-центра – 39 тысяч квадратных метров. Объект готов более чем наполовину. Там обустроят уникальный концертный зал-трансформер на 1100 мест. Он будет оснащен современными системами освещения, звукоусиления, декораций, спуска-подъема для артистов и персонала. Планируется создать государственный музей, в составе которого будет Музей газа, Детский музейный центр, зал временных экспозиций и мультимедийный выставочный зал. Также в здании арт-центра будет расположено художественное отделение ДШИ имени С. В. Рахманинова с учебными классами, театральным и хореографическим залами, сообщает пресс-служба губернатора округа.

Москва, Елена Васильева

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