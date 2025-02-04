Дают много, а получают взамен мало – ученые изучили «экономическую ловушку» регионов Арктики

Нефтегазовые арктические регионы обеспечивают почти 50 процентов поступлений в бюджет РФ, при этом более 70 процентов регионов Арктики находятся в экономической ловушке без возможности улучшать свои экономические показатели. Об этом говорится в исследовании Аналитического центра Проектного офиса развития Арктики (ПОРА). В итоге из-за разного доступа к здравоохранению, образованию, социальным услугам в регионах нарастает социальная напряженность, отмечают авторы исследования.

Как говорится в исследовании, которое есть в распоряжении «Российской газеты», в 2013-2023 годах арктические регионы России в среднем обеспечивали 41% налоговых доходов федерального бюджета и 27% поступлений в консолидированный бюджет страны.

«Хотя инструменты налогово-бюджетной политики позволяют уменьшить межрегиональное неравенство в рамках одного года за счет перераспределения ресурсов от более богатых к более бедным регионам, в настоящий момент отсутствуют инструменты, которые позволяли бы обеспечить устойчивое снижение межрегионального неравенства по доходам как на уровне страны в целом, так и в отдельных приоритетных макрорегионах. Это означает, что неравенство в бюджетной обеспеченности региональных бюджетов по расходам также будет воспроизводиться из года в год. Более низкий уровень жизни в отстающих регионах будет провоцировать отток квалифицированных кадров, что еще сильнее подорвет потенциал для опережающего экономического развития этих территорий», – говорится в исследовании.

Аналитики пришли к выводу, что несмотря на то, что в целом по стране предоставление дотаций и субсидий из федерального бюджета дает выравнивающий эффект, в Арктике он играет несущественную роль в снижении неравенства по доходам на душу населения.

«Инструменты налогово-бюджетной политики оказывают выравнивающий эффект в рамках одного года (в основном за счет того, что существенная часть налоговых сборов из обеспеченных регионов зачисляется в федеральный бюджет), однако в настоящий момент не позволяют добиться устойчивого и последовательного снижения неравенства за счет опережающего развития отстающих территорий», – говорится в заключении исследования.

Генеральный директор Проектного офиса развития Арктики Максим Данькин отмечает, что, несмотря на то, что Арктика дает почти 50% доходов в федеральный бюджет, система налогового администрирования не помогает решать проблему финансового и экономического разрыва между субъектами АЗ РФ: субъекты имеют неравные возможности в развитии.

«Этот разрыв сохраняется уже на протяжении 9 лет. Что это значит: более 70% субъектов АЗ РФ находятся в экономической ловушке без возможности улучшать свои экономические показатели. К чему в свою очередь это приводит: к тому, что не достигаются стратегические показатели, к тому, что в итоге у людей из этих регионов неравные возможности (а Владимир Владимирович давно сказал, что такого быть не должно у нас в стране). В чем выражаются эти неравные возможности: в доступе к здравоохранению, образованию, социальным услугам. Создаются ситуации, когда, например, ЯНАО может развивать свои региональные программы поддержки рождаемости, а Мурманск, Чукотка, Архангельск, Карелия и т.д. не могут. Все это приводит к тому, что в депрессивных регионах нарастает социальная напряженность, падает уровень оптимизма – это уже политические риски», – говорит Данькин.

Генеральный директор Проектного офиса развития Арктики отмечает, что России нужна политика регионального развития с опорой на выравнивание возможностей субъектов.

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская отмечает, что с точки зрения социально-экономического состояния Арктика – очень противоречивый для изучения субъект России.

«С одной стороны, если рассматривать арктические регионы в разрезе объема сбережений населения на душу населения, то здесь следует отметить, что каждый житель Мурманской области, Ненецкого, Чукотского и Ямало-Ненецкого АО имеет вклад в банке на сумму намного больше, чем в среднем по России и других регионах Арктики. Или другой пример: показатель «объем всех денежных и натуральных (в денежном эквиваленте) средств, которыми располагали домашние хозяйства для финансирования своих расходов и создания сбережений». Чукотский АО – 2 млн 114 тыс. 674 руб., Сахалинская область – 3 млн 051 тыс. 733 руб., в среднем по России – 1 млн 607 тыс. 847 руб», – рассказала она.

Но при этом качество жизни в арктических регионах существенно ниже общероссийских значений, среди прочего в части низкого уровня доступности качественных социальных услуг и благоустроенного жилья, в том числе в местах традиционного проживания малочисленных народов, отмечает эксперт.

Для улучшения ситуации в исследовании предлагается в арктических регионах России перейти от политики выравнивания за счет перераспределения ресурсов к развитию конкурентоспособности регионов, учитывая их специфику. Но для этого нужно найти баланс между более высоким уровнем самостоятельности регионов и необходимостью координации программ развития федерального уровня, отмечают эксперты.

Салехард, Елена Васильева

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