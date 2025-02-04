Пьяный ямалец напал на сотрудника ГАИ, не желая ехать на освидетельствование в больницу

Ямалец пойдет под суд за то, что сел пьяным за руль, а потом проявил агрессию в адрес сотрудников ГАИ, которые остановили его машину.

Как сообщили «новому дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 20 декабря 2024 года в поселке Ханымей Пуровского района сотрудники ДПС при патрулировании улиц остановили автомобиль под управлением местного жителя. Они хотели проверить его документы, но попутно выявили, что мужчина имеет признаки алкогольного опьянения. Полицейские предложили ямальцу проехать с ними на освидетельствование в медицинское учреждение. Мужчина, не желая быть привлеченным к административной ответственности, оказал сопротивление и применил физическую силу к инспектору ДПС.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств вины мужчины, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Салехард, Елена Васильева

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