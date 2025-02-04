Ямалец за долги забил человека до смерти, а потом понял, что убил не того

Пьяный ямалец убил человека за долги, а потом понял, что это посторонний.

Как сообщили «новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, преступление было совершено в селе Панаевск. Местный житель 2002 года рождения шел по улице в состоянии алкогольного опьянения и вспомнил, что в одном из домов проживает односельчанин, который занимал у него в долг деньги. Зайдя в квартиру к потерпевшему, мужчина застал его спящим в состоянии алкогольного опьянения. Лежащему на полу хозяину жилища обвиняемый нанес множественные удары кулаками и ногами по различным частям тела, причинив ему травмы не совместимые с жизнью. Обнаружив, что 47-летний избитый мужчина не является его должником, обвиняемый покинул место преступления.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Салехард, Елена Васильева

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