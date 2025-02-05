Суд оштрафовал ямальчанку на 30 тысяч за то, что она регистрировала у себя дома мигрантов

Прокуратура Нового Уренгоя поддержала государственное обвинение в отношении местной жительницы.
Она признана виновной по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации).
Установлено, что женщина с июня по сентябрь 2024 года фиктивно поставила на учет в своем жилье пять мигрантов. Вместе с тем возможность фактического проживания в указанном помещении иностранным гражданам представлена не была.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.
Новый Уренгой, Елена Васильева
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