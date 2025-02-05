Внезапно что-то накатило: мужчина оскорбил сотрудников «скорой», приехавших на вызов

В Лабытнанги сотрудники скоро медпомощи обратились с заявлением на местного жителя. Как сообщили 2новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в декабре 2024 года медики приехали на вызов, а мужчина, находясь у себя в квартире, на почве внезапно возникшей у него неприязни, начал их умышленно оскорблять.

Прокурор города в отношении нарушителя возбудил два административных дела по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме).

Судом виновному назначен штраф в размере 8 тысяч рублей – то есть по 4 тысячи

за каждое постановление.

Лабытнанги, Елена Васильева

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