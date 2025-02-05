Главный бухгалтер выплатила уборщице две зарплаты как бухгалтеру и отобрала деньги себе

На Ямале под суд попала главный бухгалтер МКУ «Центр обслуживания учреждений культуры и молодежной политики» в селе Яр-Сале. Женщина, используя свое служебное положение, внесла в автоматизированную систему бухгалтерского учета учреждения заведомо подложные сведения о том, что на период отпуска подчиненного ей бухгалтера, для исполнения ее трудовых обязанностей на эту должность была устроена уборщик служебных помещений. После этого уборщице незаконно, без фактического выполнения трудовых функций бухгалтера, была выплачена заработная плата за два месяца. Деньгами уборщица воспользоваться не смогла, так как передала их главному бухгалтеру наличкой. Своими действия главбух причинила муниципальному учреждению ущерб на общую сумму более 60 тысяч рублей.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей и дополнительное наказание в виде ограничения прав занимать определенную должность, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО.

Яр-Сале, Елена Васильева

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