Мужчина и подросток приехали из Красноярска на Ямал, чтобы продавать наркотики

Два жителя Красноярска – мужчина и подросток – пойдут под суд за то, что приехали на Ямал продавать наркотики.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, в ноябре 2024 года в Ямало-Ненецкий автономный округ прибыли двое жителей города Красноярска с целью сбыть партию наркотических средств в крупном размере в Новом Уренгое. Однако достичь желаемого они не смогли, поскольку их задержали сотрудники полиции, которые изъяли запрещенные вещества.

В ходе следствия установлено, что взрослый молодой человек вовлек в совершение тяжкого преступления несовершеннолетнего юношу, пообещав ему заплатить за пособничество из вырученных от продажи наркотиков денежных средств.

В настоящее время следствием установлены все обстоятельства совершенного преступления. В связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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