Жители Салехарда жалуются на перемерзшие в домах трубы, отсутствие воды и возможности сходить в туалет

Жители Салехарда в соцсетях пожаловались на работу управляющей компании «Возрождение», от которой с трудом добиваются отогрева перемерзших труб в квартирах и на улице. По словам ямальцев, из-за ледяных пробок жители некоторых домов периодически остаются без воды и возможности сходить в туалет, сообщает «Север-Пресс».

«По адресу улица Ямальская, 28, 2-й подъезд четвертые сутки обслуживающая компания «Возрождение» не отогревает канализацию. В квартирах маленькие дети, нет возможности даже сходить в туалет. Куда обращаться за помощью, уже не знаем. УК бездействует!» – написал житель города в группе «Подслушано в Салехарде» в соцсети «ВКонтакте».

К жалобам на УК «Возрождение» присоединилась другая горожанка, которая посоветовала создавать как можно больше заявок в аварийную службу, чтобы повысить шансы на приезд специалистов. «Заявление в Госжилнадзор все-таки напишите, можно прямо на сайте это сделать: хотя бы зарегистрируют, и в статистике будет видно работу УК», – рекомендовала женщина.

В администрации города подчеркнули, что, по информации «Салехардэнерго» и «Возрождения», трубы уже отогрели. «Септик и водоснабжение функционируют. В дальнейшем, если УК отказывается решать проблему, вы вправе написать жалобу в Госжилнадзор ЯНАО через портал ГИС ЖКХ dom.gosuslugi.ru. Инспекторы примут меры. Также вы можете оставить жалобу на УК в прокуратуру», – объяснили северянам.

Похожая жалоба возникла у жителей дома на улице Мира, 21. По словам салехардцев, у них четвертый раз за неделю перемерзала труба холодного водоснабжения. При этом специалисты УК «Возрождение» приезжают только на следующий день, вынуждая жильцов сутки находиться без воды.

Один из комментаторов дал северянам совет звонить не в управляющую компанию, а в единую дежурно-диспетчерскую службу. Ямалец отметил, что так мастера приезжают вовремя и не пытаются взять за свои услуги деньги, ссылаясь на то, что трубы в квартирах не входят в их зону ответственности.

Салехард, Елена Васильева

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