Незнакомый пьяный мужчина вытолкал женщину из ее квартиры, а потом побил наряд полиции

В Надыме агрессивный пьяный мужчина сначала вытолкал женщину из ее квартиры, а потом напал на наряд полиции.

Как сообщили «новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 25 декабря 2024 года в отделение полиции поступило сообщение от жительницы дома по улице Геологоразведчиков. Она сообщила, что вернулась домой и застала там свою племянницу, распивающую спиртное в компании незнакомого ей мужчины. Когда хозяйка жилья попросила непрошенного гостя покинуть квартиру, он вытолкнул ее в подъезд и запер дверь. Прибывшему по вызову сотруднику полиции обвиняемый нанес несколько ударов кулаками.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Надым, Елена Васильева

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