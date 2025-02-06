Провизора больницы наказали за ошибки в списании лекарств

Прокуратура Тазовского района проверила соблюдение требований законодательства в сфере оборота лекарственных препаратов ГБУЗ «Тазовская центральная районная больница».

В ходе проверки было установлено, что провизор-технолог аптеки учреждения допустила несвоевременное внесение в систему мониторинга движения лекарственных препаратов (ФГИС МДЛП) сведений о выводе препарата из оборота.

Указанное нарушение влечет формирование недостоверных данных об объемах лекарств, находящихся в обороте, искажение потребности населения в препаратах и негативно сказывается на планировании закупок медикаментов.

По представлению прокуратуры района нарушения закона устранены.

Кроме того, по постановлению прокурора виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.34 КоАП РФ (несвоевременное внесение данных в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения или внесение в нее недостоверных данных) в виде штрафа, сообщает пресс-служба прокуратуры по ЯНАО.

Тазовский, Елена Васильева

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