В Салехарде посетитель бара шесть раз ударил другого гостя ножом

В Салехарде посетитель устроил поножовщину в баре.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, в ночь на 6 февраля 2025 года между двумя посетителями бара в Салехарде возник конфликт. Мужчина 1997 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес не менее шести ударов ножом своему оппоненту.
Раненный мужчина оказал активное сопротивление нападавшему, а потом обратился за помощью к медикам.
Следователями проводится комплекс неотложных следственных действий, собирается доказательная база.
Подозреваемый задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.
Салехард, Елена Васильева
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