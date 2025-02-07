В Салехарде посетитель бара шесть раз ударил другого гостя ножом

В Салехарде посетитель устроил поножовщину в баре.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, в ночь на 6 февраля 2025 года между двумя посетителями бара в Салехарде возник конфликт. Мужчина 1997 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес не менее шести ударов ножом своему оппоненту.

Раненный мужчина оказал активное сопротивление нападавшему, а потом обратился за помощью к медикам.

Следователями проводится комплекс неотложных следственных действий, собирается доказательная база.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

Салехард, Елена Васильева

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