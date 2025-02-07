У любителя пьяной езды забрали права, 200 тысяч рублей и иномарку

Прокуратура Пуровского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя.

Он признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Установлено, что в ноябре 2024 года мужчина в ночное время, будучи уже наказанным за пьяное вождение, снова нетрезвым сел машины Mazda СХ-7 и поехал по улицам Тарко-Сале, где был выявлен патрулем ГАИ.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному штраф в размере 200 тысяч рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением механическими транспортными средствами на срок 2 года. Машину у любителя пьяной езды конфисковали в пользу государства, отметили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Тарко-Сале, Елена Васильева

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