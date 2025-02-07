Директор пансионата два года воровал у стариков и инвалидов

Заместитель прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора ГБУ ЯНАО «Харпский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Мядико» Михаила Кузнецова.

Он обвиняется по пп. «в», «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба в крупном размере с банковского счета).

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, два года, в период с июля 2022 года по май 2024 года, Кузнецов похитил деньги с банковских счетов 8 лиц, проживающих в интернате и не имеющих возможности самостоятельно заботиться о себе. В общей сложности так обвиняемому досталось 2,5 млн рублей.

В ходе следствия ущерб пострадавшим возмещен в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Лабытнангский городской суд для рассмотрения по существу.

Салехард, Елена Васильева

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