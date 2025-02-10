В Лабытнанги сильный ветер сорвал со стены жилого дома кирпичную кладку

В Лабытнанги Следственный комитет будет выяснять, почему со стены одного из жилых домов обрушилась кирпичная кладка.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ведомства, проверка началась после того, как жители сообщили в соцсетях о том, что ночью 8 февраля 2025 года во время сильного ветра жилом доме №5 по улице Гагарина произошло обрушение облицовочного кирпича левой торцевой стены.

Следователями истребованы необходимые документы, выясняются обстоятельства разрушения, проводится осмотр места происшествия с привлечением специалистов ГКУ ЯНАО «Ямалтехэнергоконтроль». По предварительным данным несущие конструкции дома, а также его инженерные системы повреждений не имеют.

В ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц администрации города и управляющей компании. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Лабытнанги, Елена Васильева

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