Ямалец 130 раз ударил соседку и убил ее

На Ямале в суд отправляется дело об убийстве. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, преступление было совершено 21 ноября 2024 года. Обвиняемый мужчина 1959 года рождения, находясь в гостях у соседки, с которой его связывали близкие отношения, жестоко избил нетрезвую женщину, нанеся ей не менее 130 ударов руками и ногами по различным частям тела.

Потерпевшая скончалась на месте преступления от причиненной ей закрытой черепно-мозговой травмы. О произошедшем в правоохранительные органы сообщил обвиняемый.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Салехард, Елена Васильева

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