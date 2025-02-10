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Понедельник, 10 февраля 2025, 15:20 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

На Ямале будут давать субсидии за съемки фильмов на территории региона

На Ямале впервые объявлен конкурс на предоставление субсидий кинокомпаниям, производящим национальные фильмы на территории региона. Размер компенсации составит от 30% до 50% от затрат на съемки в округе. Конкурс нацелен на развитие киноиндустрии и повышение узнаваемости Ямала как уникального места для профессионального творчества.

Заявки принимаются с 12 февраля по 19 марта включительно. Победителями конкурса станут участники, набравшие не менее 30 баллов. Необходимо также набрать минимум один балл по критерию наличия в фильме объектов, связанных с арктическим регионом.

Увеличить сумму компенсации до 50% кинопроизводитель может при выполнении дополнительных условий. Например, выход фильма на телеканале, кинопремьера в регионе с участием режиссера и исполнителей главных ролей или если сюжет фильма посвящен исторической личности, событиям, истории, культуре, мифологии, природным и культурным объектам, связанными с Ямалом.

Главные обязательства победителя конкурса – получателя субсидии – не менять сценарий в части, касающейся съемок в регионе, а также предоставить в течение одного года со дня получения субсидии копию прокатного удостоверения национального фильма.

Кинопроекты оценит конкурсная комиссия. В ее состав вошли представители сферы кино и телевидения, учреждений культуры, профильных ведомств округа.

Подробно ознакомиться с условиями и порядком проведения конкурса можно на сайтах кино.культураямала.рф и департамента культуры ЯНАО. Кроме того, на портале кино.культураямала.рф размещена информация о привлекательных для потенциальных кинокомпаний ресурсах в регионе, локациях и проектах, которые ранее сняты на Ямале – до запуска механизма рибейтов.

В 2024 году горы Полярного Урала стали главным объектом натурных съемок фильма «Она тебя любит» с Никитой Ефремовым проекта Свердловской киностудии. Съемки проходили месяц, премьера запланирована в 2026 году. Есть и уже вышедшие проекты, реализованные на Ямале. Так, в день выхода серии «Полярный» с Михаилом Пореченковым Салехард увидели на ресурсах ТНТ пять миллионов человек.

В России программа действует с 2016 года. В 2025 году Ямал вошел в число субъектов, которые ввели подобную практику у себя. Среди северных регионов таким образом привлекают кинокоманды в Красноярском крае, Республике Саха, Мурманской области.

Салехард, Елена Васильева

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© 2025, РИА «Новый День»

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