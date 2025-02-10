На Ямале будут давать субсидии за съемки фильмов на территории региона

На Ямале впервые объявлен конкурс на предоставление субсидий кинокомпаниям, производящим национальные фильмы на территории региона. Размер компенсации составит от 30% до 50% от затрат на съемки в округе. Конкурс нацелен на развитие киноиндустрии и повышение узнаваемости Ямала как уникального места для профессионального творчества.

Заявки принимаются с 12 февраля по 19 марта включительно. Победителями конкурса станут участники, набравшие не менее 30 баллов. Необходимо также набрать минимум один балл по критерию наличия в фильме объектов, связанных с арктическим регионом.

Увеличить сумму компенсации до 50% кинопроизводитель может при выполнении дополнительных условий. Например, выход фильма на телеканале, кинопремьера в регионе с участием режиссера и исполнителей главных ролей или если сюжет фильма посвящен исторической личности, событиям, истории, культуре, мифологии, природным и культурным объектам, связанными с Ямалом.

Главные обязательства победителя конкурса – получателя субсидии – не менять сценарий в части, касающейся съемок в регионе, а также предоставить в течение одного года со дня получения субсидии копию прокатного удостоверения национального фильма.

Кинопроекты оценит конкурсная комиссия. В ее состав вошли представители сферы кино и телевидения, учреждений культуры, профильных ведомств округа.

Подробно ознакомиться с условиями и порядком проведения конкурса можно на сайтах кино.культураямала.рф и департамента культуры ЯНАО. Кроме того, на портале кино.культураямала.рф размещена информация о привлекательных для потенциальных кинокомпаний ресурсах в регионе, локациях и проектах, которые ранее сняты на Ямале – до запуска механизма рибейтов.

В 2024 году горы Полярного Урала стали главным объектом натурных съемок фильма «Она тебя любит» с Никитой Ефремовым проекта Свердловской киностудии. Съемки проходили месяц, премьера запланирована в 2026 году. Есть и уже вышедшие проекты, реализованные на Ямале. Так, в день выхода серии «Полярный» с Михаилом Пореченковым Салехард увидели на ресурсах ТНТ пять миллионов человек.

В России программа действует с 2016 года. В 2025 году Ямал вошел в число субъектов, которые ввели подобную практику у себя. Среди северных регионов таким образом привлекают кинокоманды в Красноярском крае, Республике Саха, Мурманской области.

Салехард, Елена Васильева

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