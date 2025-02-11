Ямальский подросток посадил своих друзей в машину родителей и устроил ДТП

В Салехарде возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего.

Как сообщили «новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 18 декабря 2024 года 16-летний юноша, посадив трех несовершеннолетних приятелей в автомобиль, принадлежащий его семье, поехал кататься по загородной дороге. Не имеющий прав подросток наехал на дорожное ограждение, машина перевернулась. В результате ДТП пострадал один из пассажиров – потерпевшему причинены травмы, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью.

Следователями устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч.2 ст.264 УК РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим прав, действия которого повлекли по неосторожности тяжкий вред здоровью человека).

Салехард, Елена Васильева

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