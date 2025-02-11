Два врача частной клиники продавали больничные

В Надыме два врача частной клиники наладили торговлю больничными листами.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, в 2023 году медики после достигнутой договоренности с жителем города за денежное вознаграждение изготавливали для него сфальсифицированные листки нетрудоспособности, освобождающие от работы, якобы в связи с имеющимся у него заболеванием.

«Противоправные действия подозреваемых, направленные на незаконное освобождение от работы взяткодателя, повлекли необоснованную выплату ему пособия по временной нетрудоспособности из средств работодателя и средств федерального бюджета – ОСФР по ЯНАО, что причинило вред интересам коммерческой организации – работодателя и Российской Федерации», – говорится в пресс-релизе СКР.

Преступление было выявлено сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России «Надымский».

Благодаря грамотно спланированным первоначальным следственным действиям фигуранты уголовного дела под весом неопровержимых доказательств, признали вину в инкриминируемых им преступных деяниях и раскаялись в содеянном.

В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Салехард, Елена Васильева

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