Ямальца за долги побили до смерти

На Ямале мужчину побили за долги так, что он через два дня умер.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 6 февраля 2025 года в поселке Тазовский местный житель со своей подругой зашли в гости к знакомым. Там гостья обнаружила односельчанина, с которым у нее был давний конфликт. Сначала женщина сама била должника, потом попросила своего приятеля ей помочь.

Мужчина нанес односельчанину удар кулаком в область лица, от чего потерпевший упал, ударившись головой об пол. Спустя два дня потерпевшего обнаружили в квартире мертвым. По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы мужчина скончался от закрытой черепно-мозговой травмы. Следствием установлено, что все участники происшествия находились в длительном запое.

В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательств вины местного жителя. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Тазовский, Елена Васильева

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