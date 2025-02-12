Силовики изучают ЧП с самолётом Utair в Тазовском районе

На аэродроме Утренний в Тазовском районе Ямала случилось ЧП с самолётом авиакомпании Utair. Судно выкатилось за пределы взлётно-посадочной полосы. Проверку теперь проводят следователи и прокуратура.

«По предварительной информации, 11 февраля 2025 года воздушное судно Ан-24 после посадки на аэродроме Утренний выкатилось за пределы взлётно-посадочной полосы примерно на 10 метров. На борту находились четыре члена экипажа и 19 пассажиров. Пострадавших нет», – сообщили в Центральном межрегиональном управлении СК на транспорте.

В Уральской транспортной прокуратуре добавили, что рейс UTR-9702 был коммерческий. Самолёт летел из Сабетты.

Фото – Уральская транспортная прокуратура

Тазовский район, Наталья Ефремова

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