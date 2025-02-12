Ямалец получил 240 часов исправительных работ и 180 тысяч штрафа за оскорбление полицейского и угрозы ударить ломом

В Новом Уренгое местный житель должен будет пройти 240 часов исправительных работ и заплатить штраф за оскорбление полицейского.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, ночью 7 сентября 2024 года в городе Новый Уренгой местные жители выпивали в гаражах, а потом между ними возник конфликт. На вызов прибыла полиция. Хозяин гаража, недовольный законными требованиями представителей власти, несколько раз замахнулся на полицейских железным ломом, высказав при этом в их адрес угрозы применения насилия и нецензурную брань.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ со штрафом в размере 180 тысяч рублей.

Салехард, Елена Васильева

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