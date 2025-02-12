Мужчина пойдет в колонию за то, что бил своих сыновей, а также пил, курил наркотики и ругался при них

На Ямале мужчина получил три года и 7 месяцев колонии за жестокость, которую он проявлял к своим детям.

Как сообщили «новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 40-летний житель поселка Тазовский, проживая совместно с двумя малолетними сыновьями, не создавал для них нормальных условий для отдыха и развития, неоднократно употреблял в их присутствии спиртные напитки и курительные наркотические вещества, выражался в их адрес словами с использованием грубой нецензурной брани. Пользуясь тем, что они в качестве членов семьи находятся от него в материальной зависимости, мужчина систематически оскорблял своих детей, бил их и совершал иные насильственные действия с целью причинения физических и нравственных страданий.

В ходе следствия установлено, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное приобретение наркотического вещества и к административной ответственности за побои, причиненные ребенку.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 7 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Осужденный в апелляционных жалобах просил отменить приговор и оправдать его. Однако суд апелляционной инстанции оставил обвинительный приговор без изменения.

Салехард, Елена Васильева

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