Ямальское предприятие оштрафовали за негласный прием на работу налоговика

Прокуратура Губкинского проверила исполнение требований законодательства о противодействии коррупции в АО «НК «Янгпур».

Установлено, что предприятие в октябре 2024 года приняло на работу бывшего государственного служащего регионального Управления Федеральной налоговой службы. При этом соответствующее уведомление предыдущему работодателю своевременно не направлено.

Прокуратурой города в отношении акционерного общества и его директора возбуждены административные дела по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).

Судом требования прокурора удовлетворены, назначены штрафы на общую сумму в размере 120 тысяч рублей, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

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