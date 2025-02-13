Ямальское предприятие оштрафовали за негласный прием на работу налоговика

Прокуратура Губкинского проверила исполнение требований законодательства о противодействии коррупции в АО «НК «Янгпур».
Установлено, что предприятие в октябре 2024 года приняло на работу бывшего государственного служащего регионального Управления Федеральной налоговой службы. При этом соответствующее уведомление предыдущему работодателю своевременно не направлено.
Прокуратурой города в отношении акционерного общества и его директора возбуждены административные дела по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).
Судом требования прокурора удовлетворены, назначены штрафы на общую сумму в размере 120 тысяч рублей, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО.
Салехард, Елена Васильева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»