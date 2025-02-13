Работодатель незаконно уволил участника СВО

В Ноябрьском городском суде с участием прокурора рассмотрен иск участника специальной военной операции о восстановлении на работе в местном отделе полиции.

Установлено, что сотрудник был вынужден написать заявление об увольнении по собственному желанию в связи с участием в специальной военной операции. Однако работодателем ему не были разъяснены положения законодательства о возможности приостановления действия трудового договора в связи с прохождением военной службы.

Прокурор ориентировал суд на незаконность увольнения работника. По результатам рассмотрения дела мужчина восстановлен на работе.

Решение суда было исполнено, сообщили «новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО.

Ноябрьск, Елена Васильева

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