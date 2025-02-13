Подросток украл из новостройки телекоммуникационное оборудование для телевидения и Интернета

На Ямале подросток выкрал из новостройки телекоммуникационное оборудование, принадлежавшее застройщику.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 24 января 2025 года в вечернее время сотрудники полиции во время патрулирования улиц Салехарда обратили внимание на молодого человека с огромным рюкзаком. Его досмотрели и нашли ТВ-приставки, Wi-Fi роутеры, коробки с ТВ – приставками в количестве 20 штук и иное оборудование. Следствием установлено, что все имущество было похищено несовершеннолетним в доме №106 по улице Республика. Причиненный застройщику дома ущерб превысил 150 тысяч рублей.

Отмечается, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности по аналогичной статье УК РФ.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Салехард, Елена Васильева

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