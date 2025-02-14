Пьяных вахтовиков высадили с поездов

На Ямале с поезда ссадили двух вахтовиков, которые распивали спиртное и мешали другим пассажирам.

Как сообщает пресс-служба транспортной полиции, 12 февраля 2025 года около 23:00 в Ноябрьский линейный отдел полиции поступила информация, что в пути следования пассажирского поезда «Новый Уренгой – Москва» один из пассажиров нарушает общественный порядок.

По прибытию состава на станцию Ноябрьск транспортные полицейские задержали в 12 вагоне 43-летнего жителя города Абакан. Установлено, что мужчина возвращался с вахты домой. В пути следования абаканец выражался грубой нецензурной бранью, мешал отдыху других пассажиров и не реагировал на замечания поездной бригады.

Мужчине отказали в проезде и транспортные полицейские доставили его в дежурную часть. У правоохранителей имелись основания полагать, что доставленный находился в состоянии опьянения. Полицейские направили нарушителя на освидетельствование, однако абаканец отказался от исследования.

В отношении задержанного гражданина составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 550 рублей.

Стоит отметить, что в 2017 году мужчина уже был судим по части 1 статьи 116 УК РФ, а в 2024 году абаканца привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.20 КоАП РФ.

Меньше чем через час в Ноябрьский линейный отдел полиции поступило еще одно сообщение о нарушении общественного порядка, но уже в поезде «Новый Уренгой – Пермь». Транспортные полицейские прибыли к составу и в 13 вагоне задержали нарушителя, который также возвращался домой с вахты.

Со слов поездной бригады 31-летний житель города Томска по внешним признакам находился в состоянии опьянения, выражался грубой нецензурной бранью и не реагировал на замечания поездной бригады. Мужчине отказали в проезде, и правоохранители доставили нарушителя в линейный отдел.

От освидетельствования на состояние опьянения доставленный отказался.

Правоохранители составили в отношении нарушителя административный протокол за мелкое хулиганство. В качестве наказания задержанному предстоит оплатить штраф в размере 900 рублей.

Также полицейские выяснили, что в 2024 году житель Томска привлекался к административной ответственности по статье 19.16 КоАП РФ.

Ноябрьск, Елена Васильева

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