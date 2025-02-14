Начальник районного ГАИ выдал топливозаправщику подложные документы о безопасности машины

На Ямале под суд пойдет гаишник, который за деньги выдал подложные документы о безопасности топливозаправщика.

По данным следствия, в селе Яр-Сале Ямальского района в августе 2023 года исполняющий обязанности начальника районного ОГИБДД ОМВД России по просьбе знакомого изготовил заведомо подложное свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов, принадлежащего коммерческой организации. При этом сотрудник полиции внес заведомо ложные сведения о положительных результатах техосмотра автотопливозаправщика и, иных проверочных мероприятий, призванных установить готовность транспортного средства к работе. В результате чего подозреваемый поставил под угрозу безопасность участников дорожного движения.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

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