Ветер сломал сердце в Надыме

На набережной Надыма прохожие обнаружили сломанный арт-объект «Сердце». Горожане тут же начали строить предположения, кто повредил инсталляцию – вандалы или убиравшие снег коммунальщики. Однако оказалось, что всему виной сильный ветер, сообщает «Ямал-Медиа».

Фото сломанного арт-объекта выложили в группе «Злой и добрый надымчанин» во «ВКонтакте». Надпись установлена на набережной, у фигуры отвалилась фасадная часть с названием города.

«Что случилось? Сердце Надыма на Набережной. Надо лечить!» – отметил автор.

Надымчане высказали версии, что могло случиться с арт-объектом. Некоторые предположили, что сердце мог разбить тракторист или вандал.

«Рядом куча снега, а возле него очень тщательно почищено, мог тракторист зацепить», – отметила одна из участниц обсуждения.

«Неужели поломали?» – заинтересовалась другая.

«Даже Надыму сердечко разбили», – пишут северяне.

«Наверное, от сильных ветров сорвало. Надеюсь, сделают», – предположила горожанка.

В мэрии заявили, что сердце не выдержало сильного ветра. Арт-объект демонтировали и увезли на ремонт.

Надым, Елена Васильева

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