На Ямале выдали первый чумовой капитал за второго ребенка

На Ямале выдан первый чумовой капитал за второго ребенка. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации округа, получателем выступила семья Степана Тэсида и Венеры Яр из Тазовского района. Они воспитывают двоих сыновей: старшего Рената, которому сейчас 2,5 года, и новорожденного Марка, появившегося на свет в январе 2025 года.

Правила выдачи чумового капитала изменились на Ямале с начала этого года – теперь он предоставляется при рождении второго и последующих детей. Инициатива о необходимости обновления региональной льготы была озвучена кочевниками Тазовского района на Совете старейшин летом прошлого года и поддержана губернатором Ямала Дмитрием Артюховым.

Семья Степана Тэсида и Венеры Яр ведет традиционный образ жизни и занимается оленеводством, имея в своем хозяйстве более 300 голов северных оленей, отмечают в пресс-службе администрации округа. Степан является неоднократным призером спортивных состязаний в национальных видах спорта, работает оленеводом в СПК «Тазовский». Венера – кочевой воспитатель.

«Сейчас мы живем в самодельном балке. Выделка шкур для чума – трудоемкий процесс. С маленькими детьми весь день уходит на них, времени почти не останется. Чумовой капитал станет для нас большим подспорьем. В нем есть все необходимое для собственного чума: шесты, нюки из оленьих шкур и брезента, печь и нарты. Мы очень рады такой поддержке», – рассказала Венера Яр.

Напомним, что чумовой капитал выдается молодым кочующим семьям с 2021 года. Мера поддержки является уникальной и предоставляется исключительно на Ямале. Более 90% составляющих комплекта изготавливается вручную местными предприятиями, общинами коренных народов Севера и индивидуальными предпринимателями из числа КМНС. Такой подход стимулирует развитие местного предпринимательства и поддерживает традиционные ремесла, такие как выделка шкур, пошив одежды, изготовление шестов и нарт. Сегодня в изготовлении комплектов чума и нарт участвует более 130 ямальских мастеров из числа коренных северян.

За четыре года чумовой капитал получили более 300 многодетных семей. В 2025 году комплектом для обустройства чума планируется обеспечить еще 142 семьи.

Салехард, Елена Васильева

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