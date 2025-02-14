Ямальцы с помощью голосования определят сроки весенней охоты

Ямальцы смогут принять участие в голосовании по определению сроков весенней охоты. Высказать свое мнение по данному поводу можно будет на сервисе «Охота на Ямале», который разработали в этом году. На нем охотникам региона предложат выбрать предпочтительные сроки весенней охоты по каждой из трех зон: южной, центральной и северной, сообщает пресс-служба администрации округа.

После сбора предложений от охотников окружной департамент природных ресурсов и экологии проанализирует полученные данные опроса совместно с учеными, изучающими водоплавающих птиц региона. Главным фактором при определении сроков сезона является сохранение птиц округа, в том числе краснокнижных, мигрирующих к местам размножения. После всех согласований документы будут направлены в Минприроды России. В соответствии с федеральными правилами, срок весенней охоты на каждой территории не может превышать 10 дней.

Выдача разрешений начинается за месяц до начала охотничьего сезона. Традиционно в регионе он стартует не раньше второй субботы мая. За последние 10 лет самой ранней датой открытия весенней охоты было 11 мая, самой поздней – 31 мая.

«Периодически в округе возникает проблема: из-за позднего наступления весны сроки охоты не совпадают с массовым прилетом дичи. За 1,5-2 месяца, которые необходимы на согласования сроков сезона, сложно предугадать, когда на Ямал прилетит птица, какой будет весна и в какое время пройдет ледоход. Для решения этой ситуации нами принято решение о вовлечении в диалог охотников региона. Мы разработали опрос, благодаря которому охотники смогут поучаствовать в принятии решения по определению сроков весенней охоты. Опрос будет проходить на сервисе «Охота на Ямале», который был запущен в этом году с главной целью – уйти от бюрократических преград и сделать процесс охоты более прозрачным и удобным. В будущем мы планируем развивать этот сервис, добавляя новые функции», – рассказал начальник управления охраны животного мира департамента природных ресурсов и экологии Ямала Антон Быков.

Вход на новый сервис «Охота на Ямале» будет осуществляться через аккаунт портала Госуслуг при наличии действующего охотничьего билета. Кроме участия в опросе, ямальцы смогут подать через него заявление на распределение разрешений на охоту, отслеживать штрафы и начисления, а также отчитываться о добыче.

Отметим, что на Ямале право на охоту имеют более 35 тысяч жителей округа. Самое большее число охотников проживает в Новом Уренгое – более 5,5 тысяч человек, на втором месте Ноябрьск – порядка 4,5 тысяч, а на третьем месте Надым – свыше 4 тысяч. Самой популярной в округе по-прежнему остается охота на водоплавающую дичь. В 2024 году на этот вид охоты было выдано более 17 тысяч разрешений.

Салехард, Елена Васильева

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