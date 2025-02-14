В Надыме жителям пересчитают оплату холодной воды черно-коричневого цвета

В Надыме жителям произведут перерасчет оплаты холодной воды, которая текла из кранов ненадлежащего качества и черного цвета.

Проверку по жалобам провела прокуратура города. Люди жаловались на то, что в квартиры подавалась жидкость с вкраплениями черно-коричневого цвета.

В ресурсоснабжающей организации АО «Ямалкоммунэнерго» в Надымском районе пояснили: грязная вода текла из-за технических работ.

«В связи с нарушением прав граждан на обеспечение благоприятных и безопасных условий их проживания, а также с целью перерасчета стоимости ЖКУ городской прокурор директору акционерного общества внес представление. Фактическое устранение выявленных нарушений контролируется прокуратурой», – пояснили «Новому Дню» в пресс-службе окружной прокуратуры.

Надым, Елена Васильева

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