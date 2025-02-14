На Ямале представителям коренных народов Севера устроят диктант

21 февраля в регионе пройдет диктант на языках коренных малочисленных народов Севера и коми. Принять участие в мероприятии могут все желающие в любом из муниципалитетов округа.

Главной темой диктанта «Язык наш веками отточен» станет Великая Отечественная война. Текст прочтут опытные эксперты-чтецы, владеющие родными языками в совершенстве. Среди них – главный редактор газеты на ненецком языке «Няръяна Нгэрм» Марина Яр, ямальская писательница и эксперт в области хантыйского языка Зинаида Лонгортова, а также преподаватель Ямальского многопрофильного колледжа, председатель Ямало-Ненецкого регионального общественного движения коми «Изьватас» Ирина Кожевина и учителя родных языков из школ Тарко-Сале, Муравленко и Аксарки.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации ЯНАО единый день диктанта в округе будет открыто более 50 площадок для очного написания. Начало мероприятия запланировано на 12:00, продолжительность составит 60 минут. Перед началом необходимо будет получить бланк с ID-номером участника.

Также диктант будет доступен в дистанционном формате. Одновременная онлайн-трансляция текстов будет проводиться по семи каналам – по количеству диалектов родных языков: тундровый и лесной диалекты ненецкого языка, шурышкарский, приуральский, сургутский диалекты хантыйского языка, тазовский диалект селькупского языка, ижемский диалект языка коми.

Для проверки работ участников диктанта сформирована экспертная группа, в которую включены знатоки и эксперты в области языков народов Севера. Результаты будут размещены 30 марта 2025 года на сайтах организаторов: окружного департамента по делам коренных малочисленных народов Севера и Национальной библиотеки Ямала. Все участники мероприятия получат электронные или бумажные сертификаты.

Диктант на родных языках коренных народов проведут на Ямале в девятый раз. В 2024 году его написали рекордное количество участников – 1163 человека. Это на 175 участников больше, чем в 2023 году.

Мероприятие приурочено к Международному Дню родного языка, который ежегодно празднуют 21 февраля по всему миру, и проводится в ходе Международного десятилетия языков коренных народов.

Салехард, Елена Васильева

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