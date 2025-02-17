Триллер в СНТ: ямалец на фоне конфликта почти реализовал жесткое убийство соседки

НА Ямале 51-летний мужчина на фоне конфликта пытался убить свою соседку. Преступление он заранее спланировал и даже подготовил костюм.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 5 сентября 2024 года в городе Тарко-Сале 51-летний местный житель, находившийся в длительном конфликте с соседкой, проживающей в СНТ «Дальние дачи», пробрался на территорию ее двора, где стал поджидать женщину, чтоб ее убить. Мужчина тщательно подготовился к совершению преступления: надел на себя черный костюм, силиконовую маску, резиновые перчатки и сапоги, а также вооружился двумя ножами и другими предметами с целью их использования в качестве оружия. Вечером, едва ничего не подозревающая женщина вернулась домой, сосед напал на нее. С особой жестокостью он нанес потерпевшей ножом множественные удары в различные части тела, требуя при этом, чтобы она отдала ему деньги ценные вещи. Связав раненной женщине руки, нападавший проник в ее дом, где украл предметов на сумму более 100 тысяч рублей. Пока мужчина обыскивал дом, женщине удалось позвонить в службу скорой помощи. Прибывшие медицинские работники стали свидетелями того, как преступник за ноги поволок пытавшуюся выбраться им навстречу женщину обратно во двор. Понимая, что он обнаружен, мужчина скрылся, распорядившись похищенным имуществом по своему усмотрению.

По ходатайству следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Салехард, Елена Васильева

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