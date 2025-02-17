Артюхову на день рождения прислали открытку с оленями и странное поздравление (Обновлено)

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сегодня отмечает свой день рождения. Главе округа исполнилось 37 лет.

Ветслужба Ямала одной из первых, в 9 утра, поздравила Артюхова и прислала ему открытку с оленями из тундры. В поздравительном тексте, в частности, говорится (орфография и пунктуация – авторские, взято из тг-канала «Ветслужба Ямала» – прим. НД): «С Днём Рождения, Дмитрий Андреевич! Благодаря вашему плану Ямал развития, оставаясь в регионе, где сочетаются передовые технологии, забота о свете и уважение к традициям.

Госветслужба благодарит Вас за поддержку, внимание к отрасли и благополучию животных. Желаем крепкого здоровья и успехов в работе на благо Ямалу!».

Обновлено 17.02. В пресс-службе управления ветеринарии Ямала дали комментарий по поводу текста, из которого, на первый взгляд, выпало предложение, а также несколько слов. Там отметили, что текст изначально был корректным. А скрин, по мнению предстаительницы управления ветеринарии, был «сделан с помощью фотошопа».

«Благодаря вашему руководству Ямал развивается, оставаясь регионом, где сочетаются передовые технологии, забота о людях и уважение к традициям. Госветслужба благодарит Вас за поддержку, внимание к отрасли и благополучию животных», – так сейчас выглядит поздравление.

Салехард, Елена Васильева

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