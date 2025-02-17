Ямалец вовлек несовершеннолетнюю в вымогательство

Следственным отделом по Приуральскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины и несовершеннолетней девушки, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц). Кроме того, мужчина обвиняется в вовлечении несовершеннолетней в совершение тяжкого преступления (по п. «б» ч. 4 ст. 150 УК РФ).

По данным следствия, в апреле 2023 года житель села Аксарка Приуральского района, узнав об аморальном поступке односельчанина, предложил несовершеннолетней знакомой заняться вымогательством денег и впоследствии разделить похищенное пополам. Вступив между собой в преступный сговор, они потребовали у потерпевшего передать им 50 тысяч рублей под угрозой распространения компрометирующих его сведений.

Мужчина, опасаясь угрозы, перечислил требуемую сумму на банковскую карту несовершеннолетней.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

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