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Вторник, 18 февраля 2025, 09:53 мск

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Аэропорт Нового Уренгоя работает с перебоями из-за ветра

Аэропорт Нового Уренгоя 18 февраля работает с корректировками из-за сильного ветра. На запасной аэродром последовали несколько самолётов.

Рейс Москва – Новый Уренгой ушёл в Нижневартовск, рейс Уфа – Новый Уренгой ушёл в Сургут.

Несколько рейсов будут выполнены позднее. Отложен вылет рейса RT-335/336 Бугульма – Новый Уренгой – Бугульма.

Также в аэропорту ожидает вылета самолёт, который летел из Красноярска в Норильск (из-за плохой погоды в месте назначения он до конечного пункта не добрался). Ожидаемое время отправления из Нового Уренгоя – 18 февраля 11.00. С пассажирами работает представитель авиакомпании.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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