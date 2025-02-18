Аэропорт Нового Уренгоя работает с перебоями из-за ветра

Аэропорт Нового Уренгоя 18 февраля работает с корректировками из-за сильного ветра. На запасной аэродром последовали несколько самолётов.
Рейс Москва – Новый Уренгой ушёл в Нижневартовск, рейс Уфа – Новый Уренгой ушёл в Сургут.
Несколько рейсов будут выполнены позднее. Отложен вылет рейса RT-335/336 Бугульма – Новый Уренгой – Бугульма.
Также в аэропорту ожидает вылета самолёт, который летел из Красноярска в Норильск (из-за плохой погоды в месте назначения он до конечного пункта не добрался). Ожидаемое время отправления из Нового Уренгоя – 18 февраля 11.00. С пассажирами работает представитель авиакомпании.
Новый Уренгой, Наталья Ефремова
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