В ОСК провели большое ТО атомоходов в акватории Севморпути

Специалисты филиала «Северный» электромонтажного предприятия Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) «Арктика» приняли участие в дооснащении атомных ледоколов «Арктика», «Сибирь», «Урал» и «50 лет Победы» автоматизированными информационно-измерительными системами и комплексами мониторинга ледовой обстановки на базе БПЛА.

Как сообщает пресс-служба ОСК, работы выполнялись по заказу госкорпорации «Росатом». Монтаж оборудования проводился как на территории ФГУП «Атомфлот» в Мурманске, так и в акватории Северного морского пути (СМП), что стало новым этапом в развитии предприятия.

Отмечается, что новое оборудование позволяет анализировать толщину льда, снега, торосистость и ледовое сжатие в режиме реального времени, а также передавать данные береговым аналитическим системам.

«Это значительно повышает безопасность судоходства по Северному морскому пути», – сказано в сообщении.

Предложенная концепция размещения радиолокационного оборудования на БПЛА позволяет планировать маршруты судов, минимизируя риски нештатных ситуаций даже при отсутствии данных со спутников.

Первый комплекс на базе БПЛА был установлен на ледоколе «Арктика» в Мурманске. Выполнение аналогичных работ на ледоколах «Сибирь» и «Урал» велось параллельно уже в акватории арктических морей, напоминают «Вести-Ямал».

Москва, Елена Васильева

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