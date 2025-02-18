На Ямале рабочего убило во время взрыва метанола

В Салехарде СКР расследует уголовное дело о смерти рабочего во время взрыва метанола.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ведомства, ЧП случилось 3 февраля на территории производственной базы коммерческой организации. Следствием установлено, что работнику было дано задание отремонтировать металлическую емкость для хранения метанола. При этом с мужчиной не был проведен инструктаж о проводимых работах, его не обеспечили средствами защиты, а сама емкость была льдом с метанолом. В ходе очистки электрической угло-шлифовальной машинкой произошло испарение метанола с последующим его взрывом. От полученных травм работник скончался на месте происшествия.

Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать юридическую оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на промышленном объекте.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube