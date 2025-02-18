На Ямале рабочего убило во время взрыва метанола

В Салехарде СКР расследует уголовное дело о смерти рабочего во время взрыва метанола.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ведомства, ЧП случилось 3 февраля на территории производственной базы коммерческой организации. Следствием установлено, что работнику было дано задание отремонтировать металлическую емкость для хранения метанола. При этом с мужчиной не был проведен инструктаж о проводимых работах, его не обеспечили средствами защиты, а сама емкость была льдом с метанолом. В ходе очистки электрической угло-шлифовальной машинкой произошло испарение метанола с последующим его взрывом. От полученных травм работник скончался на месте происшествия.
Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать юридическую оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на промышленном объекте.
Салехард, Елена Васильева
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