Ямалец заплатит 200 тысяч за угрозы ножом полицейским и СОБРовцам

Ямалец заплатит 200 тысяч штрафа за угрозы полиции.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 18 июля 2024 года в лесном массиве города Муравленко сотрудниками полиции был обнаружен 36-летний местный житель, достававший из тайника-закладки сверток с наркотическим веществом. Оказав неповиновение сотрудникам полиции и «СОБР», мужчина попытался скрыться. При задержании он, демонстрируя нож, высказал угрозы сотруднику полиции. При обыске обезвреженного мужчины, в его личных вещах обнаружено наркотическое средство.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Муравленко, Елена Васильева

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