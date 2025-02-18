Ямалец заплатит 200 тысяч за угрозы ножом полицейским и СОБРовцам

Ямалец заплатит 200 тысяч штрафа за угрозы полиции.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 18 июля 2024 года в лесном массиве города Муравленко сотрудниками полиции был обнаружен 36-летний местный житель, достававший из тайника-закладки сверток с наркотическим веществом. Оказав неповиновение сотрудникам полиции и «СОБР», мужчина попытался скрыться. При задержании он, демонстрируя нож, высказал угрозы сотруднику полиции. При обыске обезвреженного мужчины, в его личных вещах обнаружено наркотическое средство.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.
Муравленко, Елена Васильева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»