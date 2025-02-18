Ямалец отправится в колонию строгого режима за то, что вынес из магазина 2 бутылки виски и шоколадки

Ямалец получил год колонии за то, что вынес из магазина товар без оплаты.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, речь идет о ранее судимом жителе Пуровского района. В июне 2024 года осужденный, находясь в одном из сетевых магазинов города Тарко-Сале, взял с прилавка 2 бутылки виски и шоколадки, спрятал все это в свой рюкзак и пронес мимо кассовой зоны, не предъявив к оплате. При этом, несмотря на обнаружение факта хищения товара сотрудником магазина, требование об их возврате или оплате злоумышленник проигнорировал, выбежал из помещения магазина и попытался скрыться. Однако после непродолжительной погони грабитель был задержан сотрудником полиции.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 1 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Пуровский, Елена Васильева

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