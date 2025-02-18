Два мигранта решили украсть кабель и обесточили нефтяную скважину

Прокуратура Муравленко поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух иностранных граждан.

Они признаны виновными по п. «а» ч. 2 ст. 158 (кража группой лиц по предварительному сговору), п. «а» ч. 4 ст. 215.3 УК РФ (самовольное подключение к нефтепроводам и приведение их в негодность группой лиц по предварительному сговору).

Установлено, что в октябре 2024 года подсудимые вступили в предварительный преступный сговор, направленный на хищение кабелей, находящихся на территории кустовой площадки Западно-Суторминского месторождения нефти. В результате хищения кабеля была произведена остановка нефтяной скважины.

Суд в соответствии с позицией государственного обвинителя назначил виновным наказания в виде реального лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима (при наличии рецидива преступления) и 1 года исправительной колонии общего режима, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе окружной прокуратуры.

Муравленко, Елена Васильева

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