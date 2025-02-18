В Салехарде идет расследование обстоятельств гибели человека на пожаре

В Салехарде начата доследственная проверка по факту обнаружения тела местного жителя при тушении пожара.

По данным следствия, в Салехарде 17 февраля 2025 года в ходе тушения пожара в 2-х этажном жилом деревянном доме №13 по улице Патрикеева обнаружено тело мужчины.

Предварительно установлена личность погибшего – это мужчина 1984 года рождения, проживавший в квартире на втором этаже, где обнаружен очаг возгорания, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО.

После поступления сообщения следователем Следственного комитета проведен осмотр места происшествия. С целью установления точных причин и условий, при которых произошло возгорание, назначено проведение пожарно-технической экспертизы. Также проводится судебная медицинская экспертиза.

Салехард, Елена Васильева

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