Более пяти тысяч семей тундровиков получат бензопилы, печи, брезент и другие товары для ведения традиционного образа жизни

С начала 2025 года 1640 кочевых семей Ямала воспользовались мерами поддержки, предоставляемыми в рамках регионального стандарта минимальной материальной обеспеченности. Наибольшее число получателей помощи из Ямальского района – 1168 семей.

Наибольшим спросом в первый месяц года у оленеводов пользовались бензопилы, мини-электростанции, шесты и печи для чума. Всего в рамках регионального стандарта поддержки тундровики могут получить 24 наименования товаров, включая нюки, шесты, печи и брезент для покрытия чума, сукно, лампы, сетематериалы, обрезные доски и медицинские аптечки. Также предусмотрены выплаты на горюче-смазочные материалы.

«Мы продолжаем совершенствовать меры поддержки и предоставлять товары первой необходимости для коренных жителей. В 2024 году помощь получили 5 410 семей тундровиков: предоставили около 2 600 зимних нюков и шестов для установки чумов, 600 печей и керосиновых ламп, более 500 рыболовных сетей, 2300 медицинских аптечек и множество других необходимых товаров», – рассказал Григорий Лымар, начальник отдела развития и реализации мер поддержки КМНС департамента по делам КМНС ЯНАО.

Начиная с этого года порядка 350 семей Пуровского района будут получать печи для изб, металлочерепицу и кровельные саморезы. С такой инициативой обратились пуровчане во время Честного маршрута губернатора Ямала Дмитрия Артюхова и в ходе летней серии выездных встреч в тундру представителей профильных ведомств в сфере агропромышленного комплекса и КМНС. С 2020 года такая мера поддержки уже доступна жителям Красноселькупского и Шурышкарского районов.

«Специалисты администрации регулярно посещают населенные пункты района: принимают заявления от граждан и выдают им товары в случае наступления очередности» – сообщил Евгений Михайлов, начальник управления по вопросам сельского хозяйства и делам народов Севера Администрации Шурышкарского района.

Кроме того с этого года, совершеннолетние дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, ведущие традиционный образ жизни, будут обеспечены полным комплектом всего необходимого для кочевого быта во внеочередном порядке. Молодые ямальцы смогут получить комплект товаров, входящих в региональный стандарт. Еще одним существенным нововведением стало предоставление именного сертификата для приобретения оленей. Его номинал соответствует средней стоимости 30 взрослых особей.

Региональный стандарт минимальной материальной обеспеченности кочующего населения реализуется на Ямале с 2017 года. Для получения товаров гражданину необходимо с заявлением и паспортом обратиться в администрацию муниципалитета по месту проживания для постановки в очередь.

Салехард, Елена Васильева

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