На Ямале прогнозируют сильный ветер

На Ямале объявлено штормовое предупреждение в связи с сильным ветром. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО, 19 февраля порывы ветра в трех района округа достигнут 15-20 метров в секунду.

В частности, на севере Надымского района ожидаются порывы 15-18 м/с, на северо-западе Тазовского района и в Ямальском районе прогнозируются в порывы 15-20 м/с.

Во время непогоды не следует находиться вблизи деревьев, баннеров и ветхих конструкций, а также оставлять без присмотра на улице детей.

В случае ЧС необходимо звонить по телефону 112.

Салехард, Елена Васильева

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