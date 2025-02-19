Тюменец взял у ямальца телефон позвонить и не вернул

Прокуратура Пуровского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя Тюменской области.
Он признан виновным по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества).
Установлено, что в мае 2024 года мужчина, находясь на железнодорожной станции микрорайона Пуровск города Тарко-Сале, взял мобильный телефон у местного жителя чтобы позвонить. После звонка мужчина телефон не вернул и скрылся.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 1 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе окружной прокуратуры.
Тарко-Сале, Елена Васильева
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