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Среда, 19 февраля 2025, 10:44 мск

Новости Ямал

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В Салехарде очередное коммунальное ЧП – часть города без света

В Салехарде очередное коммунальное ЧП случилось 19 февраля. Утром часть города была обесточена. По данным, опубликованным в канале мэрии, под отключение попали 119 жилых домов, в них проживают около 1357 человек. Также без электроэнергии остался медицинский аналитический центр, расположенный по адресу: ул. Обская, 8.

Как говорится в официальном канале, в районе ул. Ангальский Мыс (промзона) самосвал с открытым кузовом повредил линию ВЛ 6 киловольт.

Это не первое коммунальное ЧП текущей зимой в Салехарде. Жители столицы Ямала остались без воды из-за того, что случился крупный пожар и повреждение линий. Отключение электроэнергии также уже было – из-за обледенения проводов.

Салехард, Наталья Ефремова

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